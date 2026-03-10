Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Werkstatthalle

Hamm-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag, 6. März, 16 Uhr, und Montag, 9. März, 7.15 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Werkstatthalle im Tom-Mutters-Weg.

Durch das Beschädigen mehrerer Glaselemente gelangten der oder die Unbekannten gewaltsam in die Werkstatt und entwendeten Arbeitsmaterialien.

Der Versuch innerhalb der Halle einen Büroschrank aufzuhebeln misslang.

Anschließend flüchteten er oder sie unerkannt in unbekannte Richtung. (ds)

