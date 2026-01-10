POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 10.01.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 10.01.2026

++Diebstahl aus Zigarettenautomat mit Zeugensuche++Einbruch in Second-Hand-Laden, Festnahme des Täters++Dachstuhlbrand++Mehrere Verkehrsunfälle durch Schneeglätte++

Leer - Diebstahl aus Zigarettenautomat --Zeugensuche-

Einem bisher unbekannten Täter ist es gelungen, einen Zigarettenautomaten in der Marinastraße im Ortsteil Bingum zu öffnen und die Zigaretten und das eingeworfene Bargeld zu entwenden. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag und Freitag. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Emden - Einbruch in Second-Hand-Laden, Festnahme des Täters

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in einen Second-Hand-Laden in der Hermann-Allmers-Straße. Der Täter hatte sich über die Eingangstür Zutritt verschafft und im Anschluss mehrere Bekleidungsgegenstände und Gegenstände des täglichen Gebrauchs entwendet. Am Morgen des Freitages konnte der Täter samt Diebesgut im Nahbereich jedoch angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann aus Emden. Dieser wurde nach Durchführung aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Emden - Dachstuhlbrand

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Reihenmittelhaus in der Althusiusstraße. Der Brand griff dann auf den Dachstuhl der nebenliegenden Wohnung über. Zwei Bewohner des Hauses (w., 68 Jahre und m., 69 Jahre) wurde durch die Rauchgase leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Häuserteile verhindern. Der Schaden am Dachstuhl ist immens, kann in der Höhe noch nicht genau beziffert werden. Die Ursache des Brandes ist zurzeit noch ungeklärt, die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen.

Landkreis Leer und Stadt Emden - Mehrere Unfälle durch Schneeglätte

Infolge der winterlichen Straßenverhältnisse kam es am Freitag und der Freitagnacht im Landkreis Leer und der Stadt Emden zu 10 Verkehrsunfällen. In den meisten Fällen kamen die Fahrzeuge aufgrund der widrigen Verhältnisse von der Fahrbahn ab. Es blieb glücklicherweise bei Blechschäden. In einigen weiteren Fällen blieben die Fahrzeugführer in einer Schneeverwehung stecken und mussten durch die Abschleppdienste oder private Treckerfahrer aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Der Großteil der Verkehrsteilnehmer hatte die Geschwindigkeit den Verhältnissen angepasst. Das Verkehrsaufkommen war eher gering, wer konnte, hatte sein Fahrzeug stehen lassen.

