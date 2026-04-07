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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Türe versperrt und Sicherheitsdienst geschlagen

Stuttgart (ots)

Am Montagmittag (06.04.2026) versperrte ein 47-Jähriger den Türbereich eines ICE. Nachdem der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn eintraf, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen blockierte der Tatverdächtige gegen 15:25 Uhr den Türbereich eines ankommenden Fernverkehrszuges, sodass es den Fahrgästen offenbar nicht möglich war, aus dem Zug auszusteigen. Eine Streife des Sicherheitsdienstes der DB AG wurde mutmaßlich auf die Situation aufmerksam und forderte den deutschen Staatsangehörigen auf, den Türbereich zu verlassen. Dieser soll zunächst verbal aggressiv und unkooperativ reagiert haben. Erst als zwei weitere Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hinzukamen, stieg der Mann aus dem Zug aus. Nach dem Verlassen des Zuges soll sich der Verdächtige jedoch unmittelbar vor die Türe des Zuges gestellt haben, sodass weiterhin kein Aus- und Zustieg möglich war. Als der 47-Jährige von den 21 bis 25 Jahre alten Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes zur Seite geschoben wurde, soll er die deutschen Staatsangehörigen mit Schlägen angegriffen haben. Der Verdächtige wurde anschließend zu Boden gebracht und dort fixiert. Durch eintreffende Streifen der Bundespolizei wurde er schließlich zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Nach dem Abschluss aller Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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