Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlungen am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung und weiteren Straftaten durch einen 25 Jahre alten Mann ist es in der Nacht zum Freitag (03.04.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Der 25-Jährige soll gegen 01:30 Uhr vor zwei Frauen mit deutscher bzw. kosovarischer Staatsangehörigkeit im Alter von 17 und 35 Jahren seine Hose heruntergezogen haben, wobei er in einem Fall offenbar auch sein Glied entblößte. Anschließend belästigte und bedrängte er die Reisenden wohl auch sexuell. Weiterhin bedrohte er nach derzeitigem Kenntnisstand eine 65-jährige Reisende und beleidigte eine 20-Jährige, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen ihn am Bahnsteig 9 an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 25-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde unter anderem wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung eingeleitet.

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