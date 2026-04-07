Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiter der Bahn angegriffen

Geislingen (ots)

Zu einem Angriff auf zwei Mitarbeiter des Eisenbahnverkehrsunternehmens Arverio kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (05.04.2026) am Bahnhof Geislingen an der Steige.

Aktuellen Informationen zufolge nutzte die 43-jährige Verdächtige gegen 03:30 Uhr einen Metropolexpress von Stuttgart nach Geislingen an der Steige. Kurz nachdem die Frau mit amerikanischer Staatsangehörigkeit den Zug verlassen hatte, stieg sie offenbar wieder in diesen ein und beleidigte den 27-jährigen Zugbegleiter mit deutscher Staatsangehörigkeit. Den ebenfalls anwesenden 53-jährigen Triebfahrzeugführer soll die Frau bespuckt und mit einem Turnbeutel geschlagen haben. Der deutsche Staatsangehörige wurde durch den Angriff offenbar nicht verletzt. Informierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten die Tatverdächtige noch am Tatort antreffen und in Gewahrsam nehmen. Im weiteren Verlauf wurde die mit fast 1,5 Promille alkoholisierte Frau in eine Klinik verbracht.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung wurde eingeleitet.

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