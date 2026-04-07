PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiter der Bahn angegriffen

Geislingen (ots)

Zu einem Angriff auf zwei Mitarbeiter des Eisenbahnverkehrsunternehmens Arverio kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (05.04.2026) am Bahnhof Geislingen an der Steige.

Aktuellen Informationen zufolge nutzte die 43-jährige Verdächtige gegen 03:30 Uhr einen Metropolexpress von Stuttgart nach Geislingen an der Steige. Kurz nachdem die Frau mit amerikanischer Staatsangehörigkeit den Zug verlassen hatte, stieg sie offenbar wieder in diesen ein und beleidigte den 27-jährigen Zugbegleiter mit deutscher Staatsangehörigkeit. Den ebenfalls anwesenden 53-jährigen Triebfahrzeugführer soll die Frau bespuckt und mit einem Turnbeutel geschlagen haben. Der deutsche Staatsangehörige wurde durch den Angriff offenbar nicht verletzt. Informierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten die Tatverdächtige noch am Tatort antreffen und in Gewahrsam nehmen. Im weiteren Verlauf wurde die mit fast 1,5 Promille alkoholisierte Frau in eine Klinik verbracht.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 12:38

    BPOLI S: Graffiti-Sprayer festgenommen

    Leonberg (ots) - Nachdem vier Tatverdächtige am Freitagmittag (03.04.2026) eine S-Bahn in der Abstellgruppe der Deutschen Bahn in Leonberg mit Farbspraylack besprüht hatten, wurden sie durch Streifen der Landespolizei gestellt und der Bundespolizei übergeben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Verdächtigen im Alter von 20 bis 23 Jahren gegen 14:15 Uhr die abgestellte S-Bahn auf einer Fläche von insgesamt ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:36

    BPOLI S: Exhibitionistische Handlungen am Hauptbahnhof Stuttgart

    Stuttgart (ots) - Zu einer exhibitionistischen Handlung und weiteren Straftaten durch einen 25 Jahre alten Mann ist es in der Nacht zum Freitag (03.04.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Der 25-Jährige soll gegen 01:30 Uhr vor zwei Frauen mit deutscher bzw. kosovarischer Staatsangehörigkeit im Alter von 17 und 35 Jahren seine Hose heruntergezogen haben, ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:36

    BPOLI S: Zur Schnellbremsung gezwungen

    Biberach (Riß) (ots) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am Samstagvormittag (04.04.2026) am Bahnhof in Biberach an der Riß gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte ein 34 Jahre alter Mann gegen 10:15 Uhr von Bahnsteig 1 die Gleise, um auf den Bahnsteig 2/3 zu gelangen. In diesem Moment fuhr ein Regionalexpress mit der Laufrichtung Ravensburg - Ulm in den Bahnhof Biberach ein. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren