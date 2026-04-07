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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Graffiti-Sprayer festgenommen

Leonberg (ots)

Nachdem vier Tatverdächtige am Freitagmittag (03.04.2026) eine S-Bahn in der Abstellgruppe der Deutschen Bahn in Leonberg mit Farbspraylack besprüht hatten, wurden sie durch Streifen der Landespolizei gestellt und der Bundespolizei übergeben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Verdächtigen im Alter von 20 bis 23 Jahren gegen 14:15 Uhr die abgestellte S-Bahn auf einer Fläche von insgesamt 210m² mit Farbspraylack besprüht haben. Als die deutschen Staatsangehörigen die Abstellgruppe wieder verlassen wollten, wurde eine Streife der Landespolizei auf die Männer aufmerksam und kontrollierte sie. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnten durch Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei zahlreiche Beweismittel bei den jungen Männern aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Tatverdächtigen auf freiem Fuß belassen.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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