Bundespolizeiinspektion Stuttgart
BPOLI S: Jugendlicher bedroht und beleidigt
Stuttgart (ots)
Am Dienstagmittag (07.04.2026) wurde ein 15-Jähriger am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt bedroht und beleidigt.
Derzeitigen Informationen zufolge soll der Geschädigte gegen 14:40 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt auf einen Zug gewartet haben, als er mutmaßlich unvermittelt von einem 39-Jährigen verbal bedroht und beleidigt wurde. Während eine Zeugin den Notruf wählte, filmte der deutsche Staatsangehörige die Tathandlung. Durch die informierten Streifen der Bundes- und Landespolizei konnte der tatverdächtige kroatische Staatsangehörige angetroffen und kontrolliert werden.
Aufgrund seines Verhaltens wurde ihm ein Platzverweis für den Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt ausgesprochen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Bedrohung eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell