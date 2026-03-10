PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Freizeitgebäude - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Sonntag (08.03.2026, gegen 3 Uhr) sind zwei Personen im Alter von 16 und 18 Jahren in ein Freizeitgebäude in der Mahlastraße in Frankenthal eingedrungen. Die Tatverdächtigen sollen sich durch das Aufhebeln einer Zugangstür gewaltsam Zutritt verschafft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchteten die beiden Jugendlichen vom Tatort. Streifen der Polizei Frankenthal konnten sie jedoch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung stellen und vorläufig festnehmen.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Polizei sucht weitere Hinweise und Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 16:03

    POL-PPRP: Kriminalstatistik 2025 - Straftaten weiter rückläufig

    Präsidialbereich (ots) - Die Anzahl der polizeilich bekannt gewordenen Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist erneut deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2025 wurden nur noch 56.131 Straftaten registriert, gegenüber 59.763 Fällen im Jahr 2024. Das entspricht einem spürbaren Rückgang von mehr als 6%. Diese Entwicklung entspricht dem landesweiten Trend und zeigt eine insgesamt ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 15:49

    POL-PPRP: Brand in Jugendstrafanstalt

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstagvormittag (10.03.2026, 10:15 Uhr) kam es zu einem Brand in einem Haftraum der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich von einem Insassen verursacht wurde. Zwei Vollzugsbeamte löschten das Feuer, wobei sie leicht verletzt wurden (Rauchgasintoxikation). Beide wurden kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt. Der ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 16:24

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit zwei Streifenwagen und Kleinkraftrad - Rollerfahrer verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (08.03.2026, gegen 15 Uhr) kam es an der Kreuzung Adlerdamm / Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Funkstreifenwagen sowie ein 66 jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads beteiligt waren. Nach der Meldung über einen brennenden Roller befanden sich zwei Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren