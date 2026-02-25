POL-OF: Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt
Erlensee (ots)
(me) Am Mittwochmittag zog sich der Fahrer eines Motorrades bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zu. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Krad-Lenker gegen 13.30 Uhr zunächst hinter zwei Wagen her. Im weiteren Verlauf habe der Yamaha-Fahrer das erste der beiden Autos auf der Marie-Curie-Straße überholt, bevor dieser mit einem für ihn offenbar unerwartet linksabbiegenden Taxi zusammenstieß. Durch die Kollision verletzte sich der Biker schwer, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Langenselbold (06183 91155-0).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell