Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Erlensee (ots)

(me) Am Mittwochmittag zog sich der Fahrer eines Motorrades bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zu. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Krad-Lenker gegen 13.30 Uhr zunächst hinter zwei Wagen her. Im weiteren Verlauf habe der Yamaha-Fahrer das erste der beiden Autos auf der Marie-Curie-Straße überholt, bevor dieser mit einem für ihn offenbar unerwartet linksabbiegenden Taxi zusammenstieß. Durch die Kollision verletzte sich der Biker schwer, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Langenselbold (06183 91155-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell