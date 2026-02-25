Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der sexuellen Belästigung: 33 Jahre alter Tatverdächtiger zügig festgenommen; Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen: Zeugen gesucht!; Festnahme nach Handyraub; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verdacht der sexuellen Belästigung: 33 Jahre alter Tatverdächtiger zügig festgenommen - Offenbach

(me) "Ich wurde von einem unbekannten Mann berührt", so ähnlich klang die Meldung einer Anruferin am Dienstagvormittag, weshalb die Polizei nun gegen einen 33 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Festgenommene gegen 10.30 Uhr die 35-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Frankfurter Straße (einstellige Hausnummern) am Gesäß berührt haben. Die herbeigeeilten Beamten des Polizeireviers konnten den Beschuldigten im Rahmen der Fahndung zügig vorläufig festnehmen. Er musste die Ordnungshüter mit auf das Revier begleiten. Dort wurden entsprechende Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Kripo unter der Hotline 069 8098-1234.

2. Baumaschinen aus Fahrzeug gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Unbekannte machten sich zwischen Montagnachmittag, 15.45 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, an einem in der Arendsstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Auto zu schaffen. Um in das Fahrzeuginnere zu gelangen, hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen und hierbei einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Anschließend nahmen sie Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro mit. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Festnahme nach Handyraub - Offenbach

(fg) Nach einem Handyraub am Montagvormittag in der Jacques-Offenbach-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern (wir berichteten unter Meldung 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6223024) nahmen zivile Einsatzkräfte einen Jugendlichen nach umfangreichen Ermittlungen in der Erich-Ollenhauer-Straße am Nachmittag fest. Der Verdächtige, der nach jetzigem Stand der Ermittlungen alleine gehandelt haben soll, musste mit in das Polizeipräsidium am Spessartring, wo unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung folgte. Im Anschluss wurde er im Beisein eines Erziehungsberechtigten entlassen. Auf ihn kommt nun das entsprechende Strafverfahren zu. Das mutmaßlich geraubte Handy konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an.

4. Radfahrer sprühte PKW-Lenker Pfefferspray ins Gesicht: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, im Bereich "Dreieichring" / Parkstraße wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht einen bis dato unbekannten Radfahrer mit blauer Kleidung. Dieser soll zuvor, so eine unabhängige Zeugenaussage, die dortige Straße mittig befahren haben; andere Verkehrsteilnehmer konnten ihn daher nicht passieren. Ein Autofahrer habe den Radler dann zur Rede gestellt und ihn auf sein Verhalten angesprochen. Im weiteren Verlauf habe der Radfahrer sodann Pfefferspray in das Gesicht des PKW-Lenkers gesprüht. Der etwa 40 Jahre alte Unbekannte, der eine schmale Figur hatte und einen Helm trug, sei anschließend in Richtung Hauptbahnhof davongefahren. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Zweirad-Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

5. Akustischer Alarm löste aus: Einbrecher flohen aus Gaststätte - Langen

(fg) Das Auslösen eines akustischen Alarms veranlasste Einbrecher am frühen Mittwochmorgen die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Rheinstraße (einstellige Hausnummern) fluchtartig zu verlassen. Gegen 2.45 Uhr hatten zwei Unbekannte zunächst ein Fenster aus der Verankerung gehebelt. Die Maskierten kletterten durch dieses in den Verkaufsraum und begannen sich umzuschauen. Kurz darauf ertönte der Alarm, weshalb die beiden Einbrecher die Flucht ergriffen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

6. Zeugensuche nach versuchtem Einbruch - Obertshausen

(fg) Im Ortsteil Hausen in der Adenauerstraße stiegen Unbekannte am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus im Bereich der 10er-Hausnummern ein. Hierzu kletterten sie auf einen Balkon, hebelten die Tür auf und begaben sich ins Innere. Im Schlafzimmer hatten sie bereits begonnen, den dortigen Schrank nach Beute zu durchsuchen. Ein Anwohner nahm Geräusche wahr und ertappte das Duo auf frischer Tat. Die beiden Täter flohen daraufhin über den Balkon zu einem abgeparkten roten Fahrzeug. Mit diesem fuhren sie im Anschluss in unbekannte Richtung davon.

Der Polizei liegen nachfolgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- circa 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und kräftige Statur - trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe

Täter 2:

- etwa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und schmale Statur - komplett schwarze Kleidung

Der am Fenster entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Fahrzeug, Führerschein und Mobiltelefone beschlagnahmt: Ermittlungen wegen Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens - Dietzenbach

(fg) Er soll am Dienstagabend, gegen 21.20 Uhr, rücksichtlos und verkehrswidrig unterwegs gewesen sein. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei über einen Mercedes-Fahrer informiert, der im Bereich der Kreuzung der Bundesstraße 459 / Gottlieb-Daimler Straße bei einem dortigen Schnellrestaurant unter anderem mit durchdrehenden Reifen unterwegs gewesen sein soll. Der Hinweisgeber gab zudem an, dass der Mercedes ihn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt hätte und über eine rote Ampel in das dortige Gewerbegebiet "gezogen" sei. Eine herbeigeeilte Streifenbesatzung hielt die schwarze A-Klasse (AMG) kurz darauf an. Aufgrund des beschriebenen Fahrverhaltens musste der 22-Jährige seinen Führerschein abgeben; der Wagen und die Mobiltelefone des Lenkers sowie der beiden anderen Insassen wurden beschlagnahmt. Ein Verfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde eingeleitet. Weitere Zeugen, die das Fahrverhalten des Mercedes-Lenkers beobachtet haben und möglicherweise gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

8. Zeugensuche nach Einbruch in kirchliche Einrichtung - Dreieich

(fg) Unbekannte schlugen am Dienstagmorgen, gegen 6.45 Uhr, im Ortsteil Sprendlingen in der Fichtestraße (30er-Hausnummern) im rückwärtigen Bereich eine Scheibe des Gemeindegebäudes ein. Anschließend kletterten sie durch diese ins Innere und beabsichtigten zwei weitere Türen aufzuhebeln. Die beiden Versuche scheiterten jedoch, weshalb die Eindringlinge ohne Beute flohen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Subaru - Hainburg

(fg) Auf rund 1.200 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte an einem in der Wilhelmstraße (20er-Hausnummern) geparkten Subaru Legacy verursachten. Zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 10.50 Uhr, waren die Unbekannten in Hainstadt unterwegs und beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die Frontscheibe des Wagens. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

Offenbach, 25.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell