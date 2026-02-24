Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zügige Festnahme zweier Jugendlicher nach mutmaßlichen Rollerdiebstählen; Unbekannte nahmen Teenager Handy weg; Trickdiebin entwendete Halsschmuck: Zeugensuche! und mehr

1. Zügige Festnahme zweier Jugendlicher nach mutmaßlichen Rollerdiebstählen - Offenbach

(fg) Sie sollen am Montagabend drei Roller gestohlen und diese auch beschädigt haben. Herbeigeeilte Polizeistreifen nahmen am Montagabend zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren vorläufig fest. Drei weitere jugendliche Verdächtige wurden im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausfindig gemacht. Die beiden vorläufig Festgenommen sollen sich am Montagabend, kurz nach 19 Uhr, im Bereich der Straße "Landgrafenring" gemeinsam mit den anderen Verdächtigen an insgesamt drei Rollern zu schaffen gemacht haben. Eine Streife fand zwei mutmaßlich geklaute Kleinkrafträder im Landgrafenring im Bereich der 10er-Hausnummern auf. Einen weiteren Roller, an dem das Lenkradschloss aufgebrochen und die Vorderverkleidung abmontiert worden war, fanden Einsatzkräfte in einem Gebüsch eines angrenzenden Grünstreifens. Die beiden vorläufig festgenommenen Verdächtigen mussten mit zum Revier, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, die Hinweise zu den Rollerdiebstählen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Reviers in Offenbach.

2. Unbekannte nahmen Teenager Handy weg - Offenbach

(cb) Drei Unbekannte näherten sich am Montagvormittag einem 17-Jährigen, welcher gerade auf der Jacques-Offenbach-Straße (einstellige Hausnummern) zu Fuß unterwegs war. Das Trio, so die derzeitigen Ermittlungen, habe ihn getreten, geschubst und ins Gesicht geschlagen. In der Folge nahmen sie dem Teenager sein Handy ab und flüchteten mit diesem. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bitten unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um sachdienliche Hinweise zu den drei unbekannten Tätern.

3. Vier Pkw vorsätzlich beschädigt: Rund 60.000 Euro Sachschaden - Offenbach

(me) Bislang vier beschädigte Autos und ein Sachschaden von geschätzten 60.000 Euro sind das Werk eines bis dato Unbekannten in der Nacht von Sonntag auf Montag. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 7 Uhr zerkratzte der Übeltäter einen BMW X2, einen Mazda CX-5, einen Opel Corsa und einen VW Golf mit einem Gegenstand. Hiernach verschwand der Täter wieder vom Tatort in der Straße "Obere Grenzstraße" (70er-Hausnummern). Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben beziehungsweise Besitzer womöglich weiterer beschädigter Wagen nehmen bitte mit dem Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 8098-5100 Kontakt auf.

4. Mädchen von Unbekanntem unsittlich berührt: Zeugen gesucht - Offenbach

(me) Mitte 30, etwa 1,80 Meter groß, von dünner Statur, brauner Bart, schwarze Jacke und dunkle Jeans: Mit dieser Beschreibung sucht die Kriminalpolizei aus Offenbach nach einem Mann, der am Montagmorgen eine Minderjährige in einem Linienbus unsittlich berührt haben soll. Gegen 7.20 Uhr habe der Beschriebene die Zehnjährige an ihr Gesäß gefasst und hiernach den Bus in unbekannte Richtung wieder verlassen. Der Vorfall hat sich auf der Tulpenhofstraße zugetragen. Zeugen des Vorfalls rufen bitte die 069 8098-1234 an.

5. Minderjährige warfen Steine auf Auto: Windschutzscheibe beschädigt - Dietzenbach

(me) Die Beamten aus Dietzenbach ermitteln seit Montagabend wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen zwei bislang unbekannte Kinder oder Jugendliche. Gegen 20.30 Uhr sollen die beiden Steine auf einen vorbeifahrenden Sprinter geworfen und dessen Windschutzscheibe hierdurch beschädigt haben. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation (06074 837-0).

6. Trickdiebin entwendete Halsschmuck: Zeugensuche! - Langen

(fg) Eine Trickdiebin verwickelte am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, eine Seniorin in der Sehretstraße (30er-Hausnummern) in ein Gespräch und hängte ihr im weiteren Verlauf eine falsche Goldkette um den Hals. Als sich die etwa 40 Jahre alte Trickdiebin wieder entfernte, bemerkte die Frau aus Langen, dass ihr echter Halsschmuck abgenommen und entwendet worden war. Die Täterin war etwa 1,65 Meter groß, kräftig und hatte rotbraune sowie hochgesteckte Haare. Sie trug möglicherweise eine helle Jacke und stieg vor dem Diebstahl aus einer schwarzen Limousine aus. Weitere Hinweise zum Fahrzeug liegen der Polizei bislang nicht vor. Hinweisgeber werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

