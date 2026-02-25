Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach mutmaßlichem Wohnungseinbruch: Technisches Detail führte zur schnellen Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Heusenstamm (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Nach einem mutmaßlichen Einbruch in ein Wohnhaus, welcher sich in der Nacht zum Montag zugetragen haben soll, konnte die Kriminalpolizei mit Hilfe eines technischen Ermittlungsansatzes zeitnah zwei Tatverdächtige im Alter von 45 und 49 Jahren identifizieren und vorläufig festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und die Kriminalpolizei ermitteln seither wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls.

Die Bewohnerin des Einfamilienhauses bemerkte den vermeintlichen Einbruch gegen 7.30 Uhr. Die Beschuldigten sollen gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss eingedrungen sein und hätten hiernach unter anderem Schmuck, Bargeld und elektronische Gegenstände an sich genommen. Mit der Beute sollen sie anschließend das Grundstück in der Straße "Im Sommerfeld" (90er-Hausnummern) wieder verlassen haben, zunächst in unbekannte Richtung.

Unter den gestohlenen Elektrogeräten befanden sich auch kabellose In-Ear-Kopfhörer. Der Geschädigten war es möglich, diese zu orten beziehungsweise einen "Piepton" abspielen zu lassen. Eine erste Lokalisierung ergab einen Hinweis auf eine Unterkunft im Weiskircher Weg. Nachdem zivile Kräfte die Anschrift aufgesucht hatten, konnte das Gerät mithilfe des abgespielten Tons in einem dortigen Zimmer ausfindig gemacht werden. Da neben weiterem Besitztum der Bewohner des Einfamilienhauses auch mutmaßliches Einbruchswerkzeug sichergestellt werden konnte, nahmen die Beamten die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei der Festnahme soll einer der beiden Verdächtigen einen der Polizisten leicht verletzt haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - erließ das Amtsgericht Offenbach am Dienstag (24.02.) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den jüngeren der beiden Tatverdächtigen, weshalb dieser in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der ältere Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.

Zeugen, die Angaben zum vorliegenden Tatvorwurf machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach, Staatsanwalt Knell, Email: pressesprecher@StA-Offenbach.Justiz.Hessen.de, Tel.: 06151/992-1453, zu richten.

Offenbach, 25.02.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

