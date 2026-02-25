PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Todesopfer bei Arbeitsunfall an Windkraftanlage

Birstein (ots)

(lei) Bei einem Arbeitsunfall an einer im Bau befindlichen Windenergieanlage nahe der Bundesstraße 276 zwischen den Ortsteilen Fischborn und Wüstwillenroth sind am frühen Mittwochmorgen zwei Arbeiter ums Leben gekommen.

Die beiden 32-jährigen Männer befanden sich nach ersten polizeilichen Erkenntnissen offenbar in einer Art Arbeitskorb, der im oberen Bereich des gerade im Aufbau befindlichen Windradturms positioniert war. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Arbeitskorb von dort aus großer Höhe im Inneren des Turms in die Tiefe. Für die zwei Monteure kam jede medizinische Hilfe zu spät - sie waren offenbar sofort tot.

Andere vor Ort befindliche Arbeiter hatten den lauten Aufschlag des Korbs gehört und den Notruf abgesetzt, der die Polizei gegen 4.45 Uhr erreichte.

Unter Hinzuziehung eines beauftragten Gutachters soll nun der genaue Hergang und der Grund für den Unfall rekonstruiert werden. Parallel dazu wurden bereits polizeiliche Ursachen-Ermittlungen aufgenommen. Neben Schutz- und Kriminalpolizei waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 07:33

    POL-OF: Vermisste ist wieder da

    Linsengericht / Frankfurt am Main (ots) - (me) Die seit Montagabend vermisste 19-Jährige konnte angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen - Pressestelle - Spessartring 61 63071 Offenbach am Main Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer) Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745 Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806 Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109 ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 07:05

    POL-OF: (Schreck-)Schussabgaben am Mainufer: Ermittlungen gegen schnell gefassten 19-Jährigen

    Mühlheim am Main (ots) - (lei) Noch weitgehend unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der am Dienstag nicht nur zu einem Polizeieinsatz am Mainufer, sondern auch zu strafrechtlichen Konsequenzen für einen 19-Jährigen geführt hat. Eine Zeugin hatte den Heranwachsenden kurz nach halb zehn am Mainradweg in Höhe des Bornwegs bemerkt, den Notruf gewählt und ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 16:35

    POL-OF: Festnahmen nach Schüssen vor Café: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

    Dietzenbach / Darmstadt (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen (lei) Nach einem Vorfall am 8. Februar vor einem Café in der Werner-von-Hilpert-Straße, bei dem es zu Schussabgaben gekommen sein soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6213568 - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren