POL-OF: Zwei Todesopfer bei Arbeitsunfall an Windkraftanlage

Birstein (ots)

(lei) Bei einem Arbeitsunfall an einer im Bau befindlichen Windenergieanlage nahe der Bundesstraße 276 zwischen den Ortsteilen Fischborn und Wüstwillenroth sind am frühen Mittwochmorgen zwei Arbeiter ums Leben gekommen.

Die beiden 32-jährigen Männer befanden sich nach ersten polizeilichen Erkenntnissen offenbar in einer Art Arbeitskorb, der im oberen Bereich des gerade im Aufbau befindlichen Windradturms positioniert war. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Arbeitskorb von dort aus großer Höhe im Inneren des Turms in die Tiefe. Für die zwei Monteure kam jede medizinische Hilfe zu spät - sie waren offenbar sofort tot.

Andere vor Ort befindliche Arbeiter hatten den lauten Aufschlag des Korbs gehört und den Notruf abgesetzt, der die Polizei gegen 4.45 Uhr erreichte.

Unter Hinzuziehung eines beauftragten Gutachters soll nun der genaue Hergang und der Grund für den Unfall rekonstruiert werden. Parallel dazu wurden bereits polizeiliche Ursachen-Ermittlungen aufgenommen. Neben Schutz- und Kriminalpolizei waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr vor Ort.

