POL-OF: Zusammenstoß zwischen VW und Toyota: vier Verletzte - Zeugensuche!

Biebergemünd (ots)

(fg) Derzeit kommt es im Ortsteil Wirtheim im Bereich der Bundesstraße 276 / Frankfurter Straße / Kasseler Straße bei einem dortigen Kreisverkehr nach einem Unfallgeschehen zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Nach bisherigen Erkenntnissen stießen ein VW Tiguan und ein Toyota Yaris zusammen; vier Personen zogen sich Verletzungen zu. Sie werden aktuell medizinisch behandelt. Ein Unfallbeteiligter könnte den Kreisverkehr in falscher Richtung befahren haben. Da der Unfallhergang jedoch noch nicht gänzlich geklärt ist, werden weitere Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

Offenbach, 25.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

