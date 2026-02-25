Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste ist wieder da; Polizei führte Kontrollen durch: Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr - sechs Blutentnahmen durchgeführt und E-Scooter-Lenker vorläufig festgenommen; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisste ist wieder da - Hanau

(fg) Die seit Montagabend vermisste 16-Jährige aus Hanau ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Polizei führte Kontrollen durch: Fokus auf Drogenerkennung im Straßenverkehr - sechs Blutentnahmen durchgeführt und E-Scooter-Lenker vorläufig festgenommen - Hanau

(fg) Drogenerkennung im Straßenverkehr ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der täglichen Streifentätigkeit. Polizeibeamtinnen und -beamte richteten daher ab Dienstagnachmittag zwei Kontrollstellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Hanau ein. Die erste Kontrollstelle wurde zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr am Ortseingang von Hanau-Mittelbuchen in der Lützelbuchener Straße eingerichtet. Zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr standen die Ordnungshüter auf der Lamboystraße.

Ziel derart geplanter Einsatzmaßnahmen ist es stets, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gegen den Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel am Steuer vorzugehen. Im Zuge der Kontrollen konnten zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden. So mussten insgesamt sechs Personen Blutproben abgeben; sie stehen im Verdacht unter dem Einfluss berauschender Mittel mit Kraftfahrzeugen unterwegs gewesen zu sein. Insgesamt wurden 47 Fahrzeuge und 61 Personen kontrolliert.

In der Lützelbuchener Straße weigerte sich ein Verkehrsteilnehmer zunächst seinen Führerschein vorzuzeigen. Kurz darauf stellte sich der Grund heraus; der Autofahrer hätte seinen Führerschein infolge einer Straßenverkehrsgefährdung bereits bei Gericht abgeben müssen. Die Beschlagnahme des Dokuments und die Fertigung einer Anzeige waren die Folge.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen in der Lamboystraße flüchtete ein 15-jähriger Hanauer auf einem E-Scooter. Beim Anhalten, gegen 21.20 Uhr, habe er unvermittelt angegeben, vor Fahrtantritt THC konsumiert zu haben. Als die Eigentumsverhältnisse des mitgeführten Gefährts geklärt werden sollten, sei der Jugendliche auf den E-Roller gesprungen und davongefahren. Er wurde jedoch nach kurzer Nacheile angehalten und vorläufig festgenommen. Hierbei soll er einen Beamten am Finger verletzt haben. Eine Streifenbesatzung fand zudem ein Päckchen mit rund 100 Gramm Haschisch. Dieses soll der Verdächtige bei seiner kurzzeitigen Flucht weggeworfen haben. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten eine Reizstoffpistole, ein Schlagstock sowie diverse BTM-Utensilien aufgefunden werden. Die Eigentumsverhältnisse des E-Scooters bedürfen weiterer Ermittlungen. Auf den Jugendlichen kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine Erziehungsberechtigte übergeben.

Neben präventiven Gesprächen bot die Polizei den kontrollierten Fahrerinnen und Fahrern auch praktische Tipps zur Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit an. Der Konsum von Rauschmitteln und Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben anderer. Die Durchführung dieser und ähnlicher Kontrollen bleibt daher ein zentrales Anliegen der Polizei, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

3. Falsche Amtsträger erbeuteten Bargeld und Schmuck: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Ein Anruf mit fadenscheinigen Behauptungen führte am Dienstagvormittag zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck an einen falschen Polizeibeamten. Gegen 10.30 Uhr wurde die Seniorin aus der Pfaffenbrunnenstraße durch einen angeblichen Beamten angerufen. Aufgrund vergangener Diebstähle müsse sie ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen. Daraufhin erschien einige Minuten später ein zwischen 20 und 25 Jahre alter und circa 1,70 Meter großer Mann an der Tür der Dame. Der Gauner, welcher einen blauen Steppmantel mit "Bärenpatch" auf dem Oberarm, ein weißes T-Shirt, eine Jeans und schwarze Sneaker getragen haben soll, gab sich gegenüber der Bewohnerin als "Polizeibeamter" aus. Im weiteren Verlauf wurde dem Trickbetrüger die Beute im Wert von mehreren tausend Euro übergeben. Die Kripo aus Hanau hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte über die Rufnummer 06181 100-123 bei den Ermittlern.

Offenbach, 25.02.2026, Pressestelle, Felix Geis

