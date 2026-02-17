PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brandstiftung an PKW- Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Morgen des 17.02.2026 kam es gegen 5.30 Uhr auf einem Anwesen in der Maudacher Straße, unweit der August-Heller-Straße, zu einem Fahrzeugbrand. Bislang unbekannte Täter entzündeten auf bislang ungeklärte Weise einen Brand an einem dort abgestellten Mercedes-Benz AMG. Durch das Eingreifen der alarmierten Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindert werden. Dennoch wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Zeitwert des Fahrzeugs wird auf rund 27.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Maudacher Straße gemacht haben, werden gebeten bei sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

