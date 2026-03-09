PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit zwei Streifenwagen und Kleinkraftrad - Rollerfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (08.03.2026, gegen 15 Uhr) kam es an der Kreuzung Adlerdamm / Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Funkstreifenwagen sowie ein 66 jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads beteiligt waren.

Nach der Meldung über einen brennenden Roller befanden sich zwei Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Adlerdamm in Richtung Saarlandstraße. An der dortigen roten Ampel wollten die beiden Einsatzfahrzeuge nach links in Richtung Schänzeldamm abbiegen. Gleichzeitig näherte sich der 66 jährige Rollerfahrer auf der Saarlandstraße aus Richtung Schänzeldamm und fuhr bei Grünlicht geradeaus in die Kreuzung ein.

Der Fahrer des ersten Streifenwagens fuhr verlangsamt in den Kreuzungsbereich und leitete eine Gefahrenbremsung ein, als er den Rollerfahrer bemerkte. Der nachfolgende Streifenwagenfahrer fuhr auf das vorausfahrende Einsatzfahrzeug auf und schob dieses in die Kreuzung. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Rollerfahrer und dem ersten Streifenwagen.

Der 66 Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzungen der beiden Streifenwagen blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

