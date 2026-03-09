PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Donnerstag (05.03.2026) und Samstag (07.03.2026) wurden im Stadtgebiet von Ludwigshafen mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht.

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Samstag, 8:40 Uhr, schlugen Unbekannte eine Scheibe eines in der Kopernikusstraße abgestellten Kastenwagens ein.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Scheibe eines an einer Tankstelle in der Frankenthaler Straße abgestellten, schwarzen Audi A8 eingeschlagen und ein Geldbeutel entwendet.

Ebenfalls zwischen Freitag und Samstag wurden drei, auf einem Hotelparkplatz in der Frankenthaler Straße abgestellte Autos (schwarzer BMW X3, weißer Peugeot 208, weißer VW Tiguan) aufgebrochen. Es wurden eine Sonnenbrille sowie ein geringer Betrag Bargeld gestohlen.

Auch zwei in der Erzbergerstraße (Höhe Benzstraße) abgestellte Autos (schwarzer Mercedes und grauer Toyota) wurden zwischen Freitag und Samstag aufgebrochen. Hierbei wurde nichts entwendet.

Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

