POL-PPRP: Aggressiver Fahrgast beschädigt Taxi

Ludwigshafen- Süd (ots) - Am Donnerstag, den 06.03.2026 kam es gegen 16:00 Uhr in der Rottstraße in Ludwigshafen zu einer Unterschlagung eines Mobiltelefons. Der Anzeigenerstatter saß zunächst auf einer Parkbank. Nachdem er die Bank verließ, bemerkte er, dass er sein Telefon dort vergaß. Als er kurze Zeit später wieder zu der Bank zurückkehrte, war das Telefon durch einen unbekannten Täter mitgenommen worden. ...

