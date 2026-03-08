PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Im Zeitraum vom 06.03.2026 bis 07.03.2026 wurden bislang insgesamt acht aufgebrochenen Fahrzeugen gemeldet. Aus drei Fahrzeugen wurde jeweils eine geringe Menge Bargeld entwendet. In den weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Die betroffenen Fahrzeuge waren im genannten Zeitraum in den folgenden Straßen abgestellt: Erzbergerstraße, Frankenthaler Straße (Nähe Heinrich-Pesch-Haus), Kopernikusstrasse und Benzstraße.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger - Führungszentrale -
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

