Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen - Süd (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 08.03.2026 gegen 02:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Ludwigshafen, Stadtteil Süd, einen PKW. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Der Fahrer wurde zur Polizeidienststelle verbracht, hier wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Seine Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger - Führungszentrale -
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 08.03.2026 – 08:21

    POL-PPRP: Aggressiver Fahrgast beschädigt Taxi

    Ludwigshafen - Oppau (ots) - Am Sonntag, den 08.03.2026, kurz vor 1 Uhr nachts, beschädigte ein alkoholisierter Fahrgast in der Kirchenstraße ein Taxi, indem er mit seiner Faust die Frontschutzscheibe einschlug. Der Beweggrund für die Tat ließ sich nicht abschließend klären. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,99 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte von ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:20

    POL-PPRP: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Im Zeitraum vom 06.03.2026 bis 07.03.2026 wurden bislang insgesamt acht aufgebrochenen Fahrzeugen gemeldet. Aus drei Fahrzeugen wurde jeweils eine geringe Menge Bargeld entwendet. In den weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Die betroffenen Fahrzeuge waren im genannten Zeitraum in den folgenden Straßen abgestellt: Erzbergerstraße, Frankenthaler Straße (Nähe Heinrich-Pesch-Haus), ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 08:56

    POL-PPRP: Fundunterschlagung eines Mobiltelefons

    Ludwigshafen- Süd (ots) - Am Donnerstag, den 06.03.2026 kam es gegen 16:00 Uhr in der Rottstraße in Ludwigshafen zu einer Unterschlagung eines Mobiltelefons. Der Anzeigenerstatter saß zunächst auf einer Parkbank. Nachdem er die Bank verließ, bemerkte er, dass er sein Telefon dort vergaß. Als er kurze Zeit später wieder zu der Bank zurückkehrte, war das Telefon durch einen unbekannten Täter mitgenommen worden. ...

    mehr
