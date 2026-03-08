Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen - Süd (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 08.03.2026 gegen 02:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Ludwigshafen, Stadtteil Süd, einen PKW. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Der Fahrer wurde zur Polizeidienststelle verbracht, hier wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Seine Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell