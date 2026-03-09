PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Freizeitgebäude - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Sonntag (08.03.2026, gegen 3 Uhr) sind zwei Personen im Alter von 16 und 18 Jahren in ein Freizeitgebäude in der Mahlastraße in Frankenthal eingedrungen. Die Tatverdächtigen sollen sich durch das Aufhebeln einer Zugangstür gewaltsam Zutritt verschafft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchteten die beiden Jugendlichen vom Tatort. Streifen der Polizei Frankenthal konnten sie jedoch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung stellen und vorläufig festnehmen.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Polizei sucht weitere Hinweise und Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

