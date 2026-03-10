PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kriminalstatistik 2025 - Straftaten weiter rückläufig

Präsidialbereich (ots)

Die Anzahl der polizeilich bekannt gewordenen Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist erneut deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2025 wurden nur noch 56.131 Straftaten registriert, gegenüber 59.763 Fällen im Jahr 2024. Das entspricht einem spürbaren Rückgang von mehr als 6%. Diese Entwicklung entspricht dem landesweiten Trend und zeigt eine insgesamt rückläufige Kriminalitätsbelastung.

Aufklärungsquote leicht gestiegen:

Die Aufklärungsquote beträgt im Jahr 2025 62,7 Prozent. Sie liegt damit leicht über dem Wert des Vorjahres (+0,1 Prozentpunkte), jedoch knapp unter dem 10 Jahres Durchschnitt von 63,1 Prozent. Im landesweiten Vergleich liegt die durchschnittliche Aufklärungsquote bei 64,8 Prozent.

Statistisches Risiko Opfer einer Straftat zu werden geht weiter zurück:

Um Veränderungen des Kriminalitätsaufkommens bewerten zu können, wird die Anzahl der Straftaten ins Verhältnis zur gemeldeten Bevölkerung gesetzt (Häufigkeitszahl = Anzahl der erfassten Fälle auf 100.000 Einwohnende). Je kleiner die sogenannte Häufigkeitszahl, desto geringer ist die statistische Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden. Die Häufigkeitszahl betrug im Jahr 2025 für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 6.163. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 ist hier ebenfalls ein deutlicher Rückgang zu erkennen. (6.573, -6,2%)

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 zeigt insgesamt eine erfreuliche Entwicklung mit sinkenden Fallzahlen in vielen Deliktsbereichen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz wird auch 2026 konsequent daran arbeiten, Straftaten zu verhindern, Tatverdächtige zu ermitteln und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger noch mehr zu stärken.

Das Kriminalitätslagebild 2025 mit ausführlichen Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter https://s.rlp.de/Iwini .

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 15:49

    POL-PPRP: Brand in Jugendstrafanstalt

    Schifferstadt (ots) - Am Dienstagvormittag (10.03.2026, 10:15 Uhr) kam es zu einem Brand in einem Haftraum der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich von einem Insassen verursacht wurde. Zwei Vollzugsbeamte löschten das Feuer, wobei sie leicht verletzt wurden (Rauchgasintoxikation). Beide wurden kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt. Der ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 16:24

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit zwei Streifenwagen und Kleinkraftrad - Rollerfahrer verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (08.03.2026, gegen 15 Uhr) kam es an der Kreuzung Adlerdamm / Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Funkstreifenwagen sowie ein 66 jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads beteiligt waren. Nach der Meldung über einen brennenden Roller befanden sich zwei Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn auf ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 16:21

    POL-PPRP: Einbruch in Freizeitgebäude - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am Sonntag (08.03.2026, gegen 3 Uhr) sind zwei Personen im Alter von 16 und 18 Jahren in ein Freizeitgebäude in der Mahlastraße in Frankenthal eingedrungen. Die Tatverdächtigen sollen sich durch das Aufhebeln einer Zugangstür gewaltsam Zutritt verschafft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchteten die beiden Jugendlichen vom Tatort. Streifen der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren