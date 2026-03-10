Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kriminalstatistik 2025 - Straftaten weiter rückläufig

Präsidialbereich (ots)

Die Anzahl der polizeilich bekannt gewordenen Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist erneut deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2025 wurden nur noch 56.131 Straftaten registriert, gegenüber 59.763 Fällen im Jahr 2024. Das entspricht einem spürbaren Rückgang von mehr als 6%. Diese Entwicklung entspricht dem landesweiten Trend und zeigt eine insgesamt rückläufige Kriminalitätsbelastung.

Aufklärungsquote leicht gestiegen:

Die Aufklärungsquote beträgt im Jahr 2025 62,7 Prozent. Sie liegt damit leicht über dem Wert des Vorjahres (+0,1 Prozentpunkte), jedoch knapp unter dem 10 Jahres Durchschnitt von 63,1 Prozent. Im landesweiten Vergleich liegt die durchschnittliche Aufklärungsquote bei 64,8 Prozent.

Statistisches Risiko Opfer einer Straftat zu werden geht weiter zurück:

Um Veränderungen des Kriminalitätsaufkommens bewerten zu können, wird die Anzahl der Straftaten ins Verhältnis zur gemeldeten Bevölkerung gesetzt (Häufigkeitszahl = Anzahl der erfassten Fälle auf 100.000 Einwohnende). Je kleiner die sogenannte Häufigkeitszahl, desto geringer ist die statistische Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden. Die Häufigkeitszahl betrug im Jahr 2025 für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 6.163. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 ist hier ebenfalls ein deutlicher Rückgang zu erkennen. (6.573, -6,2%)

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 zeigt insgesamt eine erfreuliche Entwicklung mit sinkenden Fallzahlen in vielen Deliktsbereichen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz wird auch 2026 konsequent daran arbeiten, Straftaten zu verhindern, Tatverdächtige zu ermitteln und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger noch mehr zu stärken.

Das Kriminalitätslagebild 2025 mit ausführlichen Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter https://s.rlp.de/Iwini .

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast 1 Million Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

