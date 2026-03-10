Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Jugendstrafanstalt

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagvormittag (10.03.2026, 10:15 Uhr) kam es zu einem Brand in einem Haftraum der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich von einem Insassen verursacht wurde. Zwei Vollzugsbeamte löschten das Feuer, wobei sie leicht verletzt wurden (Rauchgasintoxikation). Beide wurden kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt. Der 19-jährige Inhaftierte erlitt ebenfalls eine Rauchgasintoxikation. Er wurde vor Ort medizinisch betreut.

Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell