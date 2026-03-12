PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Durchsuchungen nach Drogenhandel und Raubdelikten - Polizei stellt Cannabis, Bargeld und Datenträger sicher

Nordhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11. März 2026 haben Einsatzkräfte der Polizei mehrere Durchsuchungsmaßnahmen im Stadtgebiet von Nordhorn, Neuenhaus und Lingen durchgeführt. Die Maßnahmen standen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln beziehungsweise Cannabis sowie wegen Raubdelikten, welches die Bürgerinnen und Bürger in den letzten Wochen beunruhigte.

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren Hinweise aus der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang wurden vier Tatverdächtige benannt. Auf Grundlage dieser Hinweise sowie weiterer Ermittlungen ordnete das Amtsgericht Osnabrück Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten.

Die Maßnahmen wurden durch Kräfte des Polizeikommissariats Nordhorn in enger Zusammenarbeit mit dem Zentralen Kriminaldienst in Lingen und der Staatsanwaltschaft Osnabrück durchgeführt. Gleichzeitig verfolgten die Ermittler das Ziel, mögliche Zusammenhänge zu Raubtaten in der jüngeren Vergangenheit aufzuklären, die in der Bevölkerung für erhebliche Verunsicherung gesorgt hatten.

Während der Durchsuchungen konnten alle vier Tatverdächtigen angetroffen werden. Die Einsatzkräfte stellten Cannabis, Bargeld, Datenträger sowie verschiedene Utensilien sicher, die auf einen möglichen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Darüber hinaus wurden zahlreiche sogenannte Vapes aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation besteht auch hier der Verdacht, dass mit diesen gehandelt worden sein könnte.

Im Rahmen gleichzeitig geführter Ermittlungen zu den Raubstraftaten hatten sich konkrete Hinweise aus dem Einsatz- und Streifendienst zu einem der Täter ergeben.

Beim anschließenden Abgleich der Tatverdächtigen mit Bildaufnahmen aus einem der Fälle konnte eine Person mit hoher Wahrscheinlichkeit als weiterer Beteiligter identifiziert werden. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem tatverdächtige Kleidung sichergestellt. Durch weitere Ermittlungen konnte die Tatbeteiligung konkretisiert werden. Bei den Tatverdächtigen im Zusammenhang mit den Raubdelikten handelt es sich um zwei 15-Jährige aus der Grafschaft Bentheim. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

"Straftaten wie Drogenhandel oder Raub verunsichern die Menschen verständlicherweise. Unser Ziel ist es, solche Strukturen konsequent aufzudecken und Straftaten schnell aufzuklären. Die gestern getroffenen Maßnahmen sind ein wichtiger Schritt, um weitere Taten zu verhindern und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken", so Nicole Möller, Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariat Nordhorn.

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück sowie dem Amtsgericht Osnabrück, durch die die Maßnahmen kurzfristig umgesetzt werden konnten. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 07:59

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

    Nordhorn (ots) - Am Mittwoch, 11. März 2026, kam es in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:15 Uhr im Parkhaus der Euregio-Klinik an der Albert-Schweitzer-Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf bislang unbekannte Weise einen dort abgestellten grauen Opel Corsa. An dem Fahrzeug entstand eine Kratzspur im Bereich der Fahrertür. Anschließend entfernte ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:57

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht

    Nordhorn (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 10. März 2026, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 11. März 2026, 06:00 Uhr, kam es in der Straße Am Kreuzbree in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren den Zaun eines Grundstücks in Höhe der Hausnummer 5. Anschließend entfernte sich der Verursacher ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:56

    POL-EL: Neuenhaus - Kradfahrer bei Ausweichmanöver leicht verletzt

    Neuenhaus (ots) - Am Mittwoch, 11. März 2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Uelsener Straße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Uelsener Straße in Richtung Ortsmitte, als in Höhe der Hausnummer 11 ein schwarzer Kleinwagen rückwärts von einem Grundstück auf die Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 17-Jährige stark ab und kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren