POL-EL: Nordhorn - Durchsuchungen nach Drogenhandel und Raubdelikten - Polizei stellt Cannabis, Bargeld und Datenträger sicher

Nordhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11. März 2026 haben Einsatzkräfte der Polizei mehrere Durchsuchungsmaßnahmen im Stadtgebiet von Nordhorn, Neuenhaus und Lingen durchgeführt. Die Maßnahmen standen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln beziehungsweise Cannabis sowie wegen Raubdelikten, welches die Bürgerinnen und Bürger in den letzten Wochen beunruhigte.

Ausgangspunkt der Ermittlungen waren Hinweise aus der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang wurden vier Tatverdächtige benannt. Auf Grundlage dieser Hinweise sowie weiterer Ermittlungen ordnete das Amtsgericht Osnabrück Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten.

Die Maßnahmen wurden durch Kräfte des Polizeikommissariats Nordhorn in enger Zusammenarbeit mit dem Zentralen Kriminaldienst in Lingen und der Staatsanwaltschaft Osnabrück durchgeführt. Gleichzeitig verfolgten die Ermittler das Ziel, mögliche Zusammenhänge zu Raubtaten in der jüngeren Vergangenheit aufzuklären, die in der Bevölkerung für erhebliche Verunsicherung gesorgt hatten.

Während der Durchsuchungen konnten alle vier Tatverdächtigen angetroffen werden. Die Einsatzkräfte stellten Cannabis, Bargeld, Datenträger sowie verschiedene Utensilien sicher, die auf einen möglichen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Darüber hinaus wurden zahlreiche sogenannte Vapes aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation besteht auch hier der Verdacht, dass mit diesen gehandelt worden sein könnte.

Im Rahmen gleichzeitig geführter Ermittlungen zu den Raubstraftaten hatten sich konkrete Hinweise aus dem Einsatz- und Streifendienst zu einem der Täter ergeben.

Beim anschließenden Abgleich der Tatverdächtigen mit Bildaufnahmen aus einem der Fälle konnte eine Person mit hoher Wahrscheinlichkeit als weiterer Beteiligter identifiziert werden. In diesem Zusammenhang wurde unter anderem tatverdächtige Kleidung sichergestellt. Durch weitere Ermittlungen konnte die Tatbeteiligung konkretisiert werden. Bei den Tatverdächtigen im Zusammenhang mit den Raubdelikten handelt es sich um zwei 15-Jährige aus der Grafschaft Bentheim. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

"Straftaten wie Drogenhandel oder Raub verunsichern die Menschen verständlicherweise. Unser Ziel ist es, solche Strukturen konsequent aufzudecken und Straftaten schnell aufzuklären. Die gestern getroffenen Maßnahmen sind ein wichtiger Schritt, um weitere Taten zu verhindern und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken", so Nicole Möller, Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariat Nordhorn.

Die Polizei betont in diesem Zusammenhang die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück sowie dem Amtsgericht Osnabrück, durch die die Maßnahmen kurzfristig umgesetzt werden konnten. Die Ermittlungen dauern an.

