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Polizei Münster

POL-MS: Ganz nach dem Motto: Doppelt hält besser - Verkehrssünder fällt gleich zweimal hintereinander auf

Münster / Herne / Dortmund (ots)

Polizisten haben in der Nacht von Donnerstag (16.04.) auf Freitag (17.04.) einen 23-Jährigen gleich zweimal stoppen müssen, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Während einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend (16.04., 22:10 Uhr) hielten die Beamten den 23-Jährigen auf der A 42 bei Herne in Fahrtrichtung Duisburg an. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige gegen den 23-Jährigen.

Am frühen Freitag (17.04.) gegen 01:00 Uhr fiel der 23-Jährige erneut auf. Der Mann erschien auf der Polizeiwache Dortmund-Mengede und erkundigte sich nach seinem Fahrverbot. Hier erläuterten die Polizisten ihm nochmals das bestehende Fahrverbot und untersagten eine Weiterfahrt. Nur wenige Minuten später sahen Einsatzkräfte, wie der Mann seinen Audi zurücksetzte. Sie stoppten ihn erneut.

Den 23-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit erwarten nun gleich zwei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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