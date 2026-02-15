Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bilanz der Polizei zum Fasnachtsumzug 2026 in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Unmittelbar nach dem 71. Fasnachtsumzug der Städte Ludwigshafen und Mannheim, der dieses Jahr in Ludwigshafen stattfand, zieht die Polizei eine positive Bilanz.

An der Zugstrecke entlang des Rheins verteilten sich ca. 36.000 Besucherinnen und Besucher, die friedlich feierten. Polizeikräfte führten insgesamt 16 Personenkontrollen durch, wovon sechs Personen einen Platzverweis erhielten. Im Verlauf des Fasnachtsumzuges wurde lediglich eine Körperverletzung polizeilich registriert. Dabei schlug ein 21-Jähriger mit einem Schlagring einen 18- und einen 49-Jährigen. Beide wurden verletzt. Der 49-Jährige kam in ein Krankenhaus zur Behandlung.

Auch das Thema Prävention stand dieses Jahr wieder im Fokus der Polizei. Im Umfeld des Fasnachtsumzuges wurden 13 Testkäufe zur Kontrolle des Alkohol- und Tabakverkaufes an Jugendliche durchgeführt. Hierbei wurden vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Jugendschutzgesetz erfasst.

Die Rheinallee ab der Yorckstraße ist in Fahrtrichtung Norden derzeit noch wegen des Abbaus der Sperrungen gesperrt.

Die Polizei Ludwigshafen wünscht allen Fasnachterinnen und Fastnachtern weiterhin ein friedliches Feiern.

