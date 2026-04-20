Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Hiltrup - Zwei Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.04., 03:01 Uhr) sind zwei Männer in ein Wohnhaus an der Fuggerstraße eingebrochen. Polizisten stellten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 46 und 34 Jahren in der Nähe des Tatorts.

Aufmerksame Nachbarn hatten zum Tatzeitpunkt die Alarmanlage sowie das Klirren von Glas gehört und verdächtige Personen gesehen. Sie verständigten umgehend die Polizei. Im Verlauf der Fahndung stellte eine Streifenwagenbesatzung die zwei Tatverdächtigen an der Hansestraße.

Einen 46-jährigen Münsteraner nahmen die Beamten widerstandslos fest. Der zweite Tatverdächtige, ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz, versuchte, auf einem Fahrrad zu entkommen. Dies konnten die Beamten jedoch verhindern. Bei seiner Festnahme leistete der Mann zunächst Widerstand. Erst als die Polizisten den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) androhten, ließ auch er sich widerstandslos festnehmen.

Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit per Haftbefehl gesucht wurde. Er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Den 46-Jährigen, ebenfalls mit deutscher Staatsangehörigkeit, erwartet ein Strafverfahren.

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