Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Skoda-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss
Pößneck (ots)
Am Samstag, den 14.03.2026 gegen 21:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte aus Schleiz einen 45-jährigen Skoda Fahrer im Stadtgebiet Pößneck. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und weiterhin sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.
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