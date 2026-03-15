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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Skoda-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Pößneck (ots)

Am Samstag, den 14.03.2026 gegen 21:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte aus Schleiz einen 45-jährigen Skoda Fahrer im Stadtgebiet Pößneck. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und weiterhin sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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