Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Pößneck (ots)

In der Friedrich-Engels-Straße in Pößneck wurde am Donnerstagabend eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt, nachdem ein verdächtig fahrender PKW im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkt wurde. Bei dem 47-Jährigen Fahrer stellten die Beamten während der Kontrolle Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille, außerdem lieferte ein Drogentest Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen, es wurden Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

