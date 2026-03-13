Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Moped und Radfahrer - eine Person leicht verletzt

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 12.03.2026, gegen 13:30 Uhr kam es auf der Florian-Geyer-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mopedfahrer und einem Radfahrer. Beide waren aus Remschütz in Richtung Saalfeld unterwegs, als der Mopedfahrer den vor ihm fahrenden Radfahrer überholen wollte. Vermutlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes berührten sich die Fahrzeuge während des Überholvorgangs. Beide Fahrer stürzten und wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

