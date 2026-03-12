Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Sonneberg (ots)
Am Mittwoch, gegen 15.00 Uhr, befuhr die 61-jährige Fahrerin eines PKW in Sonneberg die Köppelsdorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe des dortigen Fußgängerüberweges übersah sie die von links kommende 21-jährige Fußgängerin und fuhr dieser über den Fuß. Die junge Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
