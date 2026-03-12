PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch, gegen 15.00 Uhr, befuhr die 61-jährige Fahrerin eines PKW in Sonneberg die Köppelsdorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe des dortigen Fußgängerüberweges übersah sie die von links kommende 21-jährige Fußgängerin und fuhr dieser über den Fuß. Die junge Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 08:43

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Saalfeld (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 10.20 Uhr, kam es in Saalfeld in der Reinhardtstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Der 75-jährige Fahrer des PKW befuhr die Reinhardtstraße aus Richtung Sonneberger Straße kommend. Der Fahrer des Busses beabsichtigte von der Bushaltestelle der dortigen Schule in die Reinhardtstraße einzufahren und beachtete dabei den PKW-Fahrer nicht. Folglich ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:41

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Unterwellenborn (ots) - Am Mittwoch, gegen 20.05 Uhr, wurde in Unterwellenborn im Lohweg der 38-jährige Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:23

    LPI-SLF: Wohnungsbrand in der Breitscheidstraße

    Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, dem 12.03.2026, gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Breitscheidstraße in Rudolstadt informiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand körperlich verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig und verhinderte so ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren