Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnungsbrand in der Breitscheidstraße

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 12.03.2026, gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Breitscheidstraße in Rudolstadt informiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand körperlich verletzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand zügig und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen oder angrenzende Gebäude. Aufgrund des Feuers und der starken Rauchentwicklung sind sowohl die betroffene Wohnung als auch die darüberliegende Wohnung derzeit unbewohnbar. Die Mieter kamen vorübergehend bei Verwandten oder Bekannten unter.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wurden eingeleitet. Derzeit führt die Feuerwehr noch eine Brandwache durch. Sobald keine Glutnester mehr vorhanden sind, wird ein Brandursachenermittler den Tatort untersuchen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Breitscheidstraße musste aufgrund des Einsatzes vollständig gesperrt werden.

Zudem prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Brand eines Carports, der zur gleichen Zeit ebenfalls in der Breitscheidstraße gemeldet wurde und bei dem Sachschaden entstand.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Sie Hinweise, Beobachtungen oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens: 0062600/2026 an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (Tel.: 03672 417 1464).

