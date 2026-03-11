Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen Sitzschalen am Sportplatz - Zeugen gesucht

Remptendorf (ots)

In der Zeit vom 09.03.2026, gegen 16:00 Uhr, bis zum 10.03.2026, gegen 15:30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Sitzschalen am Sportplatz in Remptendorf. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Ihnen in der genannten Zeit etwas aufgefallen ist, dass mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnte, wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens 0061229/2026 an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663 4310).

