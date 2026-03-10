PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter berauschenden Mitteln und ohne Fahrerlaubnis

Sonneberg (ots)

Am Montag, gegen 09.15 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Sonneberg in Sonneberg, in der Schreberstraße, die 24-jährige Fahrerin eines PKW. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, der mit ihr durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Weiterhin waren die Kennzeichen, welche am PKW angebracht waren, zur Fahndung ausgeschrieben. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus, die Kennzeichen wurden sichergestellt und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:33

    LPI-SLF: Diebstahl einer Antenne von einem Traktor - Zeugen gesucht

    Dreitzsch (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Im Zeitraum vom 08.03.2026 bis 09.03.2026 entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter eine GPS-Antenne von einem Traktor, der auf einem Firmengelände "An der Kreisstraße" in der Ortschaft Dreitzsch abgestellt war. Der Wert der Antenne liegt im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Ihnen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:29

    LPI-SLF: Auffahrunfall - eine Person leicht verletzt

    Rudolstadt (ots) - Am Montag, dem 09.03.2026, gegen 07:45 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Schwarzburger Chaussee in Rudolstadt gemeldet, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Zwei Pkw befuhren hintereinander die Schwarzburger Chaussee in Richtung Herbert-Stauch-Straße. Das vorausfahrende Fahrzeug musste verkehrsbedingt bremsen. Die nachfolgende 74-jährige Fahrerin bemerkte dies vermutlich zu spät und ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:05

    LPI-SLF: Vermehrte Einbrüche am Wochenende

    Landkreis Saalfeld-Rudolstadt / Saale-Orla-Kreis / Landkreis Sonneberg (ots) - Im Zeitraum vom 06.03.2026 bis zum 08.03.2026 wurden der Polizei in allen drei Landkreisen, für die die Landespolizeiinspektion Saalfeld zuständig ist, vermehrt besonders schwere Fälle des Diebstahls gemeldet. Dabei handelte es sich sowohl um versuchte als auch um vollendete Einbrüche in Wohnungen, Einfamilienhäuser und auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren