Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter berauschenden Mitteln und ohne Fahrerlaubnis

Sonneberg (ots)

Am Montag, gegen 09.15 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Sonneberg in Sonneberg, in der Schreberstraße, die 24-jährige Fahrerin eines PKW. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, der mit ihr durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Weiterhin waren die Kennzeichen, welche am PKW angebracht waren, zur Fahndung ausgeschrieben. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus, die Kennzeichen wurden sichergestellt und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell