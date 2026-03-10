Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Rottmar (ots)
Am Montag, gegen 15.10 Uhr, kam es kurz nach dem Kreuzungsbereich der B 89 / B 4 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die 32-jährige Fahrerin eines PKW musste verkehrsbedingt halten. Dies beachtete die hinter ihr fahrende 72-jährige Fahrzeugführerin zu spät und fuhr auf. Die 72-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt
