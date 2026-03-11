PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrerin kommt durch Kind zu Fall

Kospoda (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Dienstag, dem 10.03.2026 gegen 13:15 Uhr, befuhr eine Radfahrerin die Ortsstraße in Kospoda, als plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn lief. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Radfahrerin aus, kollidierte jedoch mit einem parkenden Pkw. Sie kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. An dem parkenden Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Kind blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld

