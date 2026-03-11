Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Radfahrerin kommt durch Kind zu Fall
Kospoda (Saale-Orla-Kreis) (ots)
Am Dienstag, dem 10.03.2026 gegen 13:15 Uhr, befuhr eine Radfahrerin die Ortsstraße in Kospoda, als plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn lief. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Radfahrerin aus, kollidierte jedoch mit einem parkenden Pkw. Sie kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. An dem parkenden Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Kind blieb unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell