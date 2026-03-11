Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann mit pistolenähnlichem Gegenstand löst Polizeieinsatz aus

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, dem 10.03.2026, gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein junger Mann im Bereich der Wittmannsgereuther Straße in Saalfeld mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand unterwegs sei. Durch die schnell eingeleiteten Maßnahmen der Polizei, konnte der Jugendliche zügig ausfindig gemacht werden. Es stellte sich heraus, dass der 15-Jährige eine Spielzeugwaffe mit sich führte, die einer echten Schusswaffe stark ähnelte.

Der Jugendliche zeigte sich gegenüber den Beamten sehr kooperativ. Die Spielzeugwaffe wurde sichergestellt. Zudem wurde gegen den 15-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da er eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe, eine sogenannte Anscheinswaffe, in der Öffentlichkeit führte.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Aus diesem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass echt aussehende Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt sind. Dies kann einen Polizeieinsatz nach sich ziehen, der im schlimmsten Fall sogar zu einer echten Schusswaffenanwendung durch die Polizei führen kann, da selbst Personen, welche einen täglichen Umgang mit Waffen haben, täuschend echt nachgebildete Spielzeugwaffen nur schwer von echten Waffen unterscheiden können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell