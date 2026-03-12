LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, dem 12.03.2026, gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Breitscheidstraße in Rudolstadt informiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand körperlich verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig und verhinderte so ...

