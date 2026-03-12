Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Unterwellenborn (ots)
Am Mittwoch, gegen 20.05 Uhr, wurde in Unterwellenborn im Lohweg der 38-jährige Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
