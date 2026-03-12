Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen
Saalfeld (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 10.20 Uhr, kam es in Saalfeld in der Reinhardtstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Der 75-jährige Fahrer des PKW befuhr die Reinhardtstraße aus Richtung Sonneberger Straße kommend. Der Fahrer des Busses beabsichtigte von der Bushaltestelle der dortigen Schule in die Reinhardtstraße einzufahren und beachtete dabei den PKW-Fahrer nicht. Folglich kam es zum Zusammenstoß. Der 75-Jährige sowie zwei Fahrgäste im Bus zogen sich Verletzungen zu.
