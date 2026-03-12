PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 10.20 Uhr, kam es in Saalfeld in der Reinhardtstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Der 75-jährige Fahrer des PKW befuhr die Reinhardtstraße aus Richtung Sonneberger Straße kommend. Der Fahrer des Busses beabsichtigte von der Bushaltestelle der dortigen Schule in die Reinhardtstraße einzufahren und beachtete dabei den PKW-Fahrer nicht. Folglich kam es zum Zusammenstoß. Der 75-Jährige sowie zwei Fahrgäste im Bus zogen sich Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 08:41

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Unterwellenborn (ots) - Am Mittwoch, gegen 20.05 Uhr, wurde in Unterwellenborn im Lohweg der 38-jährige Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:23

    LPI-SLF: Wohnungsbrand in der Breitscheidstraße

    Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, dem 12.03.2026, gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Breitscheidstraße in Rudolstadt informiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand körperlich verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig und verhinderte so ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:16

    LPI-SLF: Mann mit pistolenähnlichem Gegenstand löst Polizeieinsatz aus

    Saalfeld (ots) - Am Dienstag, dem 10.03.2026, gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein junger Mann im Bereich der Wittmannsgereuther Straße in Saalfeld mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand unterwegs sei. Durch die schnell eingeleiteten Maßnahmen der Polizei, konnte der Jugendliche zügig ausfindig gemacht werden. Es stellte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren