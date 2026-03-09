PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Einfamilienhaus

Lienen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (05.03.), 10.00 Uhr bis Samstag (07.03.), 18.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Glandorfer Straße eingestiegen.

Nach ersten Ermittlungen gelangten sie gewaltsam über die Terrassentür in das Haus, das in der Nähe vom Apfelweg liegt. Sie öffneten und durchwühlten dort diverse Schränke. Die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen verschiedene Parfums und Schmuck im hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

