Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Raub auf Tankstelle, Täter flüchtet

Lengerich (ots)

An der Osnabrücker Straße hat es in der Nacht zu Samstag (07.03.) einen Raub auf eine Tankstelle gegeben.

Gegen 02.12 Uhr betrat ein unbekannter Täter die Tankstelle, die sich an der Kreuzung Ladberger Straße/Schulstraße/Bogenstraße befindet. Er bedrohte den Tankstellenangestellten und forderte ihn dazu auf, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Der Angestellte händigte Geld aus. Daraufhin flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Osnabrücker Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß, circa 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Er war schwarz gekleidet mit einer Jogginghose sowie Turnschuhen, einer Jacke und Handschuhen. Er trug eine Kappe. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Halstuch vermummt. Der Täter sprach gebrochen Deutsch mit einem unbekannten Akzent.

Die Polizei leitete bei Eintreffen am Tatort eine Fahndung ein. Unter anderem waren ein Diensthund sowie ein Hubschrauber im Einsatz. Die Fahndung verlief erfolglos.

Es werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

