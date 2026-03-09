Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Mettingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (08.03.) in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Osnabrücker Straße eingestiegen. Das Haus liegt zwischen dem Höveringhausener Schulweg und dem Feldweg.

Die Unbekannten hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie diverse Schränke. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen Wer Hinweise gebe kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell