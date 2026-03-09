PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Mettingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (08.03.) in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Osnabrücker Straße eingestiegen. Das Haus liegt zwischen dem Höveringhausener Schulweg und dem Feldweg.

Die Unbekannten hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchwühlten sie diverse Schränke. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen Wer Hinweise gebe kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:40

    POL-ST: Ibbenbüren, Werkzeuge von Firmengeländen entwendet, hoher Schaden

    Ibbenbüren (ots) - In der Zeit von Donnerstag (05.03.) auf Freitag (06.03.) haben sich Unbekannte Zugang zu zwei Firmengeländen verschafft. Von dort entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen. Zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitag, 07.15 Uhr gelangten Unbekannte gewaltsam über ein Zufahrtstor auf das Gelände einer Tierbaufirma. Dieses liegt an der Straße ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:38

    POL-ST: Hörstel, Baucontainer aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

    Hörstel (ots) - Am Freitagmorgen (06.03.) gegen 07.30 Uhr haben Mitarbeiter einer Baustelle am Elseckweg festgestellt, dass zwei Baucontainer auf einem Grünstreifen zwischen Reitweg und Westfalenstraße aufgebrochen worden sind. Die Täter müssen zwischen Donnerstagnachmittag (05.03.), 16.30 Uhr und Freitagmorgen die Schlösser der Container gewaltsam geöffnet haben. Daraus wurden hochwertige Werkzeuge im Wert eines ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:44

    POL-ST: Recke, Tödlicher Verkehrsunfall, Ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge

    Recke (ots) - Am Samstagabend (07.03.) gegen kurz vor 22.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bergstraße zwischen den Hausnummern 53 und 56. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein 21-Jähriger aus Hopsten mit einer jungen Frau aus Spelle (17 Jahre alt) und einem weiteren Mitfahrer (31 Jahre aus Berlin), auf der Bergstraße mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren