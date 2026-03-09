PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Tödlicher Verkehrsunfall, Ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge

Recke (ots)

Am Samstagabend (07.03.) gegen kurz vor 22.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bergstraße zwischen den Hausnummern 53 und 56. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein 21-Jähriger aus Hopsten mit einer jungen Frau aus Spelle (17 Jahre alt) und einem weiteren Mitfahrer (31 Jahre aus Berlin), auf der Bergstraße mit einem VW Passat von Hopsten in Richtung Ibbenbüren auf der Bergstraße unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der ist der Passat in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort ist er zunächst mit einem Telekommunikationsmast und einem Baum zusammengeprallt. Anschließend ist er frontal in einen weiteren Baum eingeschlagen. Der 21- jährige Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. Ersthelfer betreuten die weiteren verletzten Mitfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Feuerwehr musste die beiden schwer Verletzten aus dem Fahrzeug befreien. Sie sind mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und hat vor Ort die Spurenlage aufgenommen. Der Passat wurde sichergestellt und die Bergstraße war zum Zwecke der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 14:16

    POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall, Kollision zwischen zwei Krädern

    Wettringen (ots) - Am Sonntag (08.03.2026, gegen 12:26 Uhr) ist es auf der L567 zwischen Wettringen und Bilk zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Kradfahrer aus den Niederlanden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden mit seiner Honda in einer Gruppe von vier Krädern die L567 in Richtung Bilk. In Höhe der Haus-Nr. 36 wollte die Gruppe nach rechts ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:11

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

    Rheine (ots) - Am Samstagabend (07.03.2026) ist es gegen 19:20 Uhr auf der Lindenstraße in Höhe Hausnummer 97 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 74-jähriger Fußgänger aus Rheine beabsichtigte die Fahrbahn zu überqueren und wurde dabei von einem weißen Kleinwagen erfasst und schwer verletzt. Der Fußgänger wurde von den Rettungskräften in eine ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:52

    POL-ST: Hörstel, Pkw entwendet, Zeugen gesucht

    Hörstel (ots) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch (04.03.), 21.30 Uhr und Donnerstag (05.03.), 05.30 Uhr einen schwarzen Toyota Land Cruiser an der Bahnhofstraße geklaut. Der Toyota stand unter einem Carport in Höhe der Hausnummer 17. Wie die Täter in das Auto gelangt sind ist noch unklar. Der Wagen hat das amtliche Kennzeichen ST-T4445. Der Wagen hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren