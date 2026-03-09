Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Tödlicher Verkehrsunfall, Ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge

Recke (ots)

Am Samstagabend (07.03.) gegen kurz vor 22.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bergstraße zwischen den Hausnummern 53 und 56. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein 21-Jähriger aus Hopsten mit einer jungen Frau aus Spelle (17 Jahre alt) und einem weiteren Mitfahrer (31 Jahre aus Berlin), auf der Bergstraße mit einem VW Passat von Hopsten in Richtung Ibbenbüren auf der Bergstraße unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der ist der Passat in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort ist er zunächst mit einem Telekommunikationsmast und einem Baum zusammengeprallt. Anschließend ist er frontal in einen weiteren Baum eingeschlagen. Der 21- jährige Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. Ersthelfer betreuten die weiteren verletzten Mitfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Feuerwehr musste die beiden schwer Verletzten aus dem Fahrzeug befreien. Sie sind mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und hat vor Ort die Spurenlage aufgenommen. Der Passat wurde sichergestellt und die Bergstraße war zum Zwecke der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

