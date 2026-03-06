PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Hörstel, Pkw entwendet, Zeugen gesucht

Hörstel (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch (04.03.), 21.30 Uhr und Donnerstag (05.03.), 05.30 Uhr einen schwarzen Toyota Land Cruiser an der Bahnhofstraße geklaut. Der Toyota stand unter einem Carport in Höhe der Hausnummer 17. Wie die Täter in das Auto gelangt sind ist noch unklar. Der Wagen hat das amtliche Kennzeichen ST-T4445. Der Wagen hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf das Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

