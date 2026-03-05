PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Baucontainer aufgebrochen und Kraftstoffdiebstahl

Saerbeck (ots)

Zwischen Dienstag (03.03.), 17.45 Uhr und Mittwoch (04.03.), 07.15 Uhr haben Diebe einen Baucontainer an der Hembergener Straße aufgebrochen. Die Baustelle befindet sich in Höhe der dortigen Emsbrücke.

Aus dem Container stahlen sie Baumaterialien und Werkzeuge. Des Weiteren haben die Täter aus diversen Baufahrzeugen die Fahrzeugbatterien ausgebaut und etwa 2.000 Liter Kraftstoff abgepumpt und gestohlen. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, kontaktiert bitte die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

