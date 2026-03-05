Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Büroräume

Tecklenburg (ots)

Am Donnerstag (05.03.) bemerkte eine Anwohnerin gegen 00.30 Uhr einen Alarm an einem Supermarkt am Altstadtparkplatz und rief die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten feststellen, dass ein Fenster an den Büroräumen des Supermarktes eingeschlagen wurde. Ob etwas aus den Räumlichkeiten gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gesagt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell