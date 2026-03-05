Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch

Ochtrup (ots)

Am Mittwoch (04.03.) sind Unbekannte zwischen 13.00 und 16.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Zeisigweg eingestiegen.

Die Täter haben den Glaseinsatz einer Terrassentür zerstört um hineinzugelangen. Das gesamte Haus wurde durchsucht. Es sind Schmuck und Münzen in einem niedrigen vierstelligen Wert gestohlen worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten die Polizei Ochtrup unter 02553/9356-4155 zu kontaktieren.

