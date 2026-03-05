PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch

Ochtrup (ots)

Am Mittwoch (04.03.) sind Unbekannte zwischen 13.00 und 16.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Zeisigweg eingestiegen.

Die Täter haben den Glaseinsatz einer Terrassentür zerstört um hineinzugelangen. Das gesamte Haus wurde durchsucht. Es sind Schmuck und Münzen in einem niedrigen vierstelligen Wert gestohlen worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten die Polizei Ochtrup unter 02553/9356-4155 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 10:08

    POL-ST: Greven, Raub auf Goldschmiede

    Greven (ots) - Am Dienstag (03.03.) hat ein maskierter Mann die Geschäftsräume einer Goldschmiede am Niederort überfallen. Der Unbekannte betrat gegen 16.45 Uhr die Goldschmiede. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einer Pistole in der Hand. Danach schüttete der Täter zunächst aus einigen Metallkästen die dort liegenden Schmuckstücke in eine Sporttasche. Anschließend zog er die Mitarbeiterin in den hinteren Bereich ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:29

    POL-ST: Recke, Verkehrsunfall mit vier Verletzten

    Recke (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (03.03.) gegen 15.50 Uhr auf der Voltlager Straße gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer, zwei Personen leicht verletzt. Ein 18-jähriger Mann aus Fürstenau (Landkreis Osnabrück) fuhr mit einem BMW auf der Voltlager Straße in Richtung Recke. Im Kreuzungsbereich Kreienfeld/Am Ehrenfriedhof bog er nach links in die Straße Am Ehrenfriedhof ab. Dabei ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:30

    POL-ST: Mettingen, Diebstahl, Unbekannter fragt zunächst nach Wechselgeld

    Mettingen (ots) - An der Sundernstraße, zwischen Burgstraße und Clemensstraße, hat ein unbekannter Täter am Montagmorgen (02.03.) gegen 09.20 Uhr einen Mann bestohlen. Der Unbekannte fragte den Geschädigten, der im Auto auf jemanden wartete, nach Wechselgeld für den Parkautomaten. Der Geschädigte sucht in seiner Geldbörse nach passendem Kleingeld. Daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren