POL-ST: Recke, Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Recke (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (03.03.) gegen 15.50 Uhr auf der Voltlager Straße gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer, zwei Personen leicht verletzt.

Ein 18-jähriger Mann aus Fürstenau (Landkreis Osnabrück) fuhr mit einem BMW auf der Voltlager Straße in Richtung Recke. Im Kreuzungsbereich Kreienfeld/Am Ehrenfriedhof bog er nach links in die Straße Am Ehrenfriedhof ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem Mercedes-Benz, dessen 25-jähriger Fahrer aus Hopsten auf der Voltlager Straße in Richtung Voltlage fuhr.

Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein 21-Jähriger aus Fürstenau und ein 18-Jähriger aus Bersenbrück (Landkreis Osnabrück), die beide mit im BMW saßen, wurden leicht verletzt. Sie wurden ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Voltlager Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme in dem Bereich voll gesperrt werden.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

