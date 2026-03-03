PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Küchenbrand

Mettingen (ots)

Am Montag (02.03.) sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in die Finkenstraße gerufen worden.

Zwei Bewohner, die sich zum Brandzeitpunkt im Haus befanden, bemerkten das Feuer gegen 21.30 Uhr in der Küche des Hauses. Beide konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Haus ist nach ersten Erkenntnissen aktuell nicht mehr bewohnbar.

Der Schaden wir auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist unklar. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

